Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πορεία αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (24/08) στην Θεσσαλονίκη υπέρ του παλαιστινιακού λαού και για τη δοκιμαζόμενη Γάζα.

Χαρακτηριστικό είναι πως στην κεφαλή της πορείας νεαρά άτομα κρατούσαν σακιά που ήταν τυλιγμένα σε λευκά σεντόνια που προσομοίαζαν στα αθώα νεκρά θύματα της πολεμικής επιχείρησης του Ισραήλ.

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα εργατικών σωματείων και συγκεντρώθηκαν αρχικά κάτω από τον Λευκό Πύργο και εν συνεχεία έκαναν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Κεντρικό σύνθημα ήταν η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, η ειρήνη και η ελευθερία στην περιοχή.