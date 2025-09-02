Ενώπιον του Ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche, η οποία κατηγορείται για το τροχαίο με εγκατάλειψη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, (29/8), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.

Η γυναίκα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών. Η εγκατάλειψη αποτελεί κακούργημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ξεπερνώντας ακόμα και τα 160 χλμ.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι φίλοι της γυναίκας φρόντισαν να την απομακρύνουν από το σημείο του τροχαίου και να τη μεταφέρουν στο Νοσοκομείο, ώστε να μην τη βρει η Αστυνομία στο σημείο.

Οι δύο τραυματίες που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παραμένουν στη ΜΕΘ, τόσο η 26χρονη, καθώς έχει προβλήματα με την αναπνοή της και έχει κατάγματα και βλάβες στα πνευμόνια της, όσο και ο 27χρονος που σήμερα θα κάνει νέες εξετάσεις. Ο 27χρονος έχει κατάγματα στη σπονδυλική του στήλη.

Τι υποστηρίζει η 45χρονη

Η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛ.ΑΣ., υποστήριξε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και έπειτα, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνον τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο Νοσοκομείο. Εκεί, όπως υποστηρίζει, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά δήλωση των συνηγόρων της, στην 45χρονη δεν ανιχνεύθηκε αιθανόλη (αλκοόλ) στο αίμα της, κατά τις εξετάσεις που της έγιναν. Η 45χρονη ρωτήθηκε εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία. Η ίδια απάντησε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι όταν πήγε στο Νοσοκομείο γιατί ήταν σε σοκ.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν είδε κανένα αυτοκίνητο, κανέναν τραυματία και ότι «σκοτείνιασαν» όλα και δεν είχε ορθή αντίληψη του χώρου.