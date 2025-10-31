Μεγάλη φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2μμ στο κατάστημα εστίασης «Garson Brasserie» στη Λεωφόρο Νίκης.

Σύμφωνα με το Voria.gr, η φωτιά προκλήθηκε στην ανωδομή, δίπλα από τη βεράντα του καταστήματος, σε χώρο με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, όπου ήταν εγκατεστημένα συστήματα κλιματιστικών και εξαερισμού.

Όπως αναφέρει το makedonikanea.gr, στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με δέκα υδροφόρα οχήματα και προχώρησαν σε πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί απεγκλώβισαν από το κατάστημα τρείς ηλικιωμένους και δύο ζώα (σ.σ. σκύλος και γάτα), χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ωστόσο αυτή την ώρα παραμένει έξω από το μαγαζί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας κατευθύνουν τα διερχόμενα οχήματα στη Λεωφόρο Νίκης για την αποφυγή ατυχήματος.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κατάστημα είναι σοβαρές, ενώ για αρκετά λεπτά έντονοι καπνοί ήταν ορατοί κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Επί τόπου βρέθηκε και ο υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο οποίος ενημερώθηκε από τους πυροσβέστες για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Δείτε βίντεο της Ζούγκλας:

Eπιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου