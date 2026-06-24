Την μετεγκατάσταση των κατοίκων του άτυπου οικισμού Ρομά Τσαΐρια και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής ζητάει ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος σε ανοιχτή επιστολή, μετά και από την πυρκαγιά της Δευτέρας.

Στην επιστολή που απευθύνεται στην κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους αρμόδιους φορείς, ο δήμαρχος υπογραμμίζει πως «η περιοχή των Τσαϊρίων βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, μεταξύ Περαίας, παραλιακού μετώπου και αεροδρομίου “Μακεδονία”» και «κάθε περιστατικό ανεξέλεγκτης καύσης ή πυρκαγιάς δεν αφορά μόνο την τοπική κοινότητα, αλλά δημιουργεί ευρύτερο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία των πολιτών, την οδική και αεροπορική λειτουργία, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο κ. Τζέκος ζητάει «την κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη σταδιακή, οργανωμένη και νόμιμη μετεγκατάσταση του άτυπου οικισμού Ρομά από την περιοχή των Τσαϊρίων σε κατάλληλο οργανωμένο χώρο, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής, ασφάλειας, πρόσβασης σε βασικές υποδομές και κοινωνικής υποστήριξης»

Ακόμη, διατυπώνει αίτημα για «την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής των Τσαϊριών, με απομάκρυνση απορριμμάτων, μπάζων και επικίνδυνων υλικών, καθώς και τη λήψη μέτρων αποτροπής νέας ρύπανσης».