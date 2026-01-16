Σοβαρό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε σήμερα (16/1) τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στις 04:00, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη, μια 24χρονη οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Συγκεκριμένα, η 24χρονη έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τουλάχιστον 15 σταθμευμένα ΙΧ, καταλήγοντας να σπάσει τη τζαμαρία καταστήματος, και να προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

Αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Παρότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, εις βάρος της κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.