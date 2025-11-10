Επιμέλεια: Κ. Κ.

Στη σύλληψη οδηγού, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής (9/11) αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στις 23:30 στο Κορδελιό, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα, το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει το χειριστή του γερανοφόρου.

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας – Συνελήφθη ο οδηγός

Ο τραυματίας, οδηγός του γερανού, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο 41 ετών οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ