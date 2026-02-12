Επεισοδιακή σύλληψη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με μεθυσμένο οδηγό.

Ο 39χρονος δέχθηκε σήμα από την αστυνομία για έλεγχο, στην οποία δεν σταμάτησε και συνέχισε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

Στη συνέχεια μπήκε σε μονόδρομο, παραβίασε κόκκινο φανάρι και πήρε παραμάζωμα δύο οχήματα στην οδό Ποτίδαιας στον Εύοσμο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και όπως φάνηκε από το αλκοτέστ, ο 39χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αναλυτική ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθησαν 2 άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες χθες (11-02-2026) στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά δεν σταμάτησε σε σήματα στάσης αστυνομικών, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, αφού προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης».