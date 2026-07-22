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Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγούσε ένας 66χρονος υπήκοος Σερβίας, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Η επικίνδυνη πορεία του κατέληξε σε σύγκρουση με ταξί που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Αστυνομικοί της Τροχαίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς οι μετρήσεις αλκοόλ ξεπέρασαν τα επιτρεπόμενα όρια.

Η σύγκρουση με το ταξί στα Κωνσταντινουπολίτικα

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου.

Ο 66χρονος οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα του και η πορεία του διακόπηκε στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων, όταν συγκρούστηκε με ταξί που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του.

Από τη πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Η αλκοολομέτρηση και η σύλληψη

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπέβαλαν τον 66χρονο σε αλκοτέστ.

Τα αποτελέσματα των διαδοχικών μετρήσεων με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα ήταν 0,86 mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,69 mg/l κατά τη δεύτερη.

Οι τιμές αυτές ήταν πάνω από το νόμιμο επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης.