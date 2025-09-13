Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα, έγινε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος, συγκρούστηκε χθες το πρωί (12/09) μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε ένας 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.