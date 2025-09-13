Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα, έγινε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος, συγκρούστηκε χθες το πρωί (12/09) μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε ένας 26χρονος,  με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Θεσσαλονίκη #μία νεκρή γυναίκα #τροχαίο