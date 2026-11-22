Σοκ προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκαν δύο μικρά αδελφάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου (21/11). Τα παιδιά είχαν αφεθεί μόνα τους για ώρες, με τους γείτονες να ακούν το συνεχές κλάμα τους και να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν τελικά να μπουν στο σπίτι, αντίκρισαν ένα 4χρονο κοριτσάκι και ένα αγοράκι μόλις 2 ετών, εμφανώς αναστατωμένα, μέσα σε ένα διαμέρισμα όπου επικρατούσαν ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το πάτωμα ήταν γεμάτο σκουπίδια, πεταμένα ρούχα και διάφορα αντικείμενα, ενώ το μικρότερο παιδί ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα κλάματα ακούγονταν από τις 17:00 – Η επέμβαση της Αστυνομίας

Όλα ξεκίνησαν όταν, περίπου στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου, το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους ακούγονταν επίμονα κλάματα μικρών παιδιών.

Ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές υποστήριξε ότι τα κλάματα είχαν ξεκινήσει από τις 17:00 το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ανηλίκων.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς να προσεγγίζουν το διαμέρισμα και να διαπιστώνουν ότι πράγματι από το εσωτερικό ακούγονταν παιδιά να κλαίνε.

Ωστόσο, κανείς δεν ανταποκρινόταν στην πόρτα, ενώ οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν κάποιον ενήλικο που να βρίσκεται μαζί τους.

Οι ένοικοι των γειτονικών διαμερισμάτων δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν στον εντοπισμό των γονέων, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία και οι υπόλοιποι κάτοικοι δεν διέθεταν στοιχεία επικοινωνίας.

Μπροστά στην ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα του διαμερίσματος.

Παραβίασαν την πόρτα και βρήκαν τα παιδιά μόνα τους

Αρχικά, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη συνδρομή κλειδαρά, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με αρκετούς επαγγελματίες της περιοχής.

Ωστόσο, πάλι σύμφωνα με το thestival.gr, κανείς δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ώρα.

Καθώς τα παιδιά εξακολουθούσαν να βρίσκονται μόνα τους στο εσωτερικό του σπιτιού, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην παραβίαση της πόρτας, προκειμένου να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Η εικόνα που αντίκρισαν μπαίνοντας ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική.

Το 4χρονο κοριτσάκι και ο 2χρονος αδελφός του βρίσκονταν χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα, κλαίγοντας, ενώ στο σπίτι υπήρχαν διάσπαρτα σκουπίδια, ρούχα και αντικείμενα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση του μικρού αγοριού, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες.

Οι συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκαν τα παιδιά ενίσχυσαν την ανησυχία των αστυνομικών για την ασφάλεια και τη φροντίδα τους.

Εμφανίστηκαν αργότερα η μητέρα και ο σύντροφός της – Συνελήφθησαν

Μετά τον εντοπισμό τους, τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Αστυνομικό Τμήμα εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για μία γυναίκα με καταγωγή από τη Συρία και έναν άνδρα από την Παλαιστίνη.

Οι δύο νεαροί κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για το γεγονός ότι τα ανήλικα παιδιά είχαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη για τόσες ώρες.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις αστυνομικές Αρχές και ακολούθησε η σύλληψή τους, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τα δύο αδελφάκια

Για την προστασία των δύο ανηλίκων ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο οποίος έδωσε εντολή να μεταφερθούν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά οδηγήθηκαν συγκεκριμένα στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων, όπου προβλέπεται η παροχή της απαραίτητης φροντίδας και η αξιολόγηση της κατάστασής τους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο αδελφάκια έμειναν χωρίς επίβλεψη, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω προστασία τους.