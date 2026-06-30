Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε τρεις άνδρες για σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν βιασμούς και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνδρες της αστυνομίας ταυτοποίησαν ως δράστες δύο ημεδαπούς ηλικίας 20 και 42 ετών και έναν 41χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία ανηλίκων.

Αρχικά, οι συλληφθέντες βίασαν κατ’ εξακολούθηση και προχώρησαν σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας αλλοδαπής γυναίκας, αφού πρώτα της είχαν χορηγήσει ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε μια υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσέγγιση του ανηλίκου έγινε από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών.

Στη συνέχεια, υπήρξε δια ζώσης συνάντηση, όπου και οι συλληφθέντες βίασαν το ανήλικο παιδί. Σημειώνεται πως οι Αρχές εξιχνίασαν μία ακόμη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν από τον Μάρτιο ως τον Ιούλιο του περσινού έτους, 2025 σε διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς, αλλά και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς πρόκειται να υποβληθούν άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: Thestival