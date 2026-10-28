Ένας νέος κύκλος έντασης καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ομάδα κουκουλοφόρων, οι οποίοι λάμβαναν μέρος στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη, κινήθηκε επιθετικά εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα προς το μέρος των αστυνομικών δυνάμεων.

Η απάντηση της αστυνομίας και η διαφυγή

Η αντίδραση των δυνάμεων καταστολής υπήρξε άμεση, προχωρώντας σε ευρεία χρήση δακρυγόνων καθώς και ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διασπάσουν τον όγκο των επιτιθέμενων.

Υπό την πίεση των χημικών, οι κουκουλοφόροι αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και εν συνεχεία διέφυγαν, αναζητώντας κάλυψη στα γύρω στενά του κέντρου.

Πηγή: thestival