Νέο περιστατικό πτώσης ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν από τις 16:00 επί της οδού Τσιμισκή, στο ύψος της συμβολής με την οδό Αγίας Σοφίας.

Η επιχείρηση στο σημείο και η διακομιδή

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ειδικός γερανός για τη συνδρομή στην επιχείρηση.

Το άτομο, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και να κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του.

Τρίτο περιστατικό μέσα στην ίδια ημέρα

Το συμβάν στην Τσιμισκή έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη ανάλογα τραγικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 38χρονος άνδρας στην οδό Μοναστηρίου και μία 66χρονη γυναίκα στον Λαγκαδά έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώσεις από μπαλκόνια.