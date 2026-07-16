Στην σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 19 και 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, οι δύο νεαροί μαζί με έναν τρίτο συνεργό, αφαίρεσαν από αυτοκίνητο τρεις ρόδες.

Όπως αναφέρει το voria.gr, τη στιγμή που οι δράστες είδαν τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο ιδιοκτησίας συνεργού τους για να μεταφέρουν τα ελαστικά.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και δόθηκαν πίσω στον ιδιοκτήτη τους.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 2 σταυροί-κλειδιά, 1 ανυψωτικός γρύλος και 1 κόφτης που φαίνεται να χρησιμοποίησαν για την παράνομη πράξη τους.