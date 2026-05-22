Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άντρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από τραίνο στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.