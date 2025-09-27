Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα που αγόρασε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στην περιοχή της Σίνδου, πλησίον της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών που δικαιούνται να διαμένουν στη φοιτητική εστία, σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Οι νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Σίνδο είναι δυναμικότητας 110 δωματίων, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μονόκλινα. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των σπουδαστών και διαθέτουν γραφεία, ντουλάπες, κουζίνα και μπάνιο.

Στην ακαδημαϊκή και τοπική κοινότητα της Σίνδου παραδίδεται και το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Γυμναστήριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Το πανεπιστημιακό Γυμναστήριο είναι δυναμικότητας 1.000 θεατών και δύναται να φιλοξενήσει ατομικά και ομαδικά αθλήματα τοπικών ομάδων και ακαδημιών.

Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και την ολοκλήρωση των εργασιών στις παραπάνω υποδομές, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια στη Β’ φοιτητική εστία του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο, από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αρμόδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου. Θα ακολουθήσει η τελετή αγιασμού χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα και θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Δήμαρχο Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά.

*πηγή φωτογραφιών: ΔΙΠΑΕ