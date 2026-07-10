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Μια 15χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και συγκεκριμένα στο ύψος της εξόδου προς τη Νεάπολη, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου.
Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτιδα σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε ο πατέρας της.
Καθώς κινούνταν, η μηχανή συγκρούστηκε με προπορευόμενο απορριμματοφόρο όχημα.
Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας να βρεθούν στο οδόστρωμα.
Υπεράνθρωπη μάχη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
Οι αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε εσπευσμένα τη βαριά τραυματισμένη κοπέλα.
Η 15χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις υπεράνθρωπες και εξαντλητικές προσπάθειες των ιατρών, το άτυχο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή.