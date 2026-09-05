Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μια 30χρονη γυναίκα έχασε με φρικτό τρόπο τη ζωή της στην άσφαλτο.

Η άτυχη νεαρή κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την εκτροπή του και την βίαιη πτώση της στο οδόστρωμα. Η μοίρα όμως της έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι, καθώς την ώρα που βρισκόταν πεσμένη στο δρόμο, διερχόμενο αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να αντιδράσει και την παρέσυρε.

Από τη σφοδρή παράσυρση η 30χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους της, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: thestival