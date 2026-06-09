Τραγωδία με μια νεκρή γυναίκα 70 ετών και έναν τραυματία, σημειώθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων.

Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε βαρύτατα σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και μια νταλίκα στο ύψος της εξόδου για Εύζωνες.

Σύμφωνα με το thestival.gr ο 70χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφριά, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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