Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο άνδρα καταγράφηκε στην περιοχή του Χορτιάτη.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 22:30 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, η μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται με όχημα που οδηγούσε ένας 70χρονος.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος:

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος μοτοσικλετιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος, ενώ μάλιστα υπεβλήθη σε αλκοτέστ μέσω αίματος.

Πηγή: Thestival