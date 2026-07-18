Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, με έναν νέο να χάνει τη ζωή του. Το τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε κατά τις 23:00 σε παράδρομο της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της οδού Πατρός Κοσμά Ιεραποστόλου στη Σταυρούπολη.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται με έναν 23χρονο μοτοσικλετιστή.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δικύκλου. Ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 23χρονος λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Προανάκριση για το δυστύχημα ενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Thestival