Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε το πρωί γύρω στις 09:00 στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή. Για το θανατηφόρο τροχαίο έχουν συλληφθεί τόσο ο οδηγός του φορτηγού όσο και τα τρία άτομα που του έδιναν οδηγίες και την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Φωτογραφία-Βίντεο: rthess.gr