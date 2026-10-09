Ένας 42χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το πρωί, μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στους χώρους του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση και διερευνούν ενδελεχώς τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.