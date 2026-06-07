Νέα τραγωδία γράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε καθώς το Ι.Χ που οδηγούσε ο 56χρονος κινούταν με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος ακριβώς στο ύψος της εξόδου για την περιοχή της Ηλιούπολης.

Η πορεία του οχήματος ανακόπηκε βίαια όταν αυτό προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο προστατευτικό στηθαίο του δρόμου.

Το αυτοκίνητο ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα ο 56χρονος οδηγός να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.