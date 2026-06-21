Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου, σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ξεκίνησε γύρω στις 07:00, έπειτα από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε σπίτι δευτέρου ορόφου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καπετάν Άγρα. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα τη σορό ενός 88χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται στο σαλόνι του σπιτιού. Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο, στο διαμέρισμα προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος επιχείρησαν συνολικά 19 πυροσβέστες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με έξι οχήματα.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά διερευνώνται ήδη από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Με πληροφορίες από το thestival.gr