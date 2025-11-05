Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 26χρονoς Αλβανικής υπηκοότητας σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου της οδού Δωδεκανήσου, ενώ με την πρώτη σχεδόν ματιά εντοπίστηκαν ένα πιστόλι, τέσσερα φυσίγγια και μικροποσότητες κοκαϊνης και κάνναβης.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων και σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, δεδομένου του τραύματος που έφερε στο κεφάλι από όπλο.

Παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του νεαρού άνδρα.

Η 29χρονη Ελληνίδα, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών.

Πηγή: Thess.gr