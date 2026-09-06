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Θανάσιμα τραυματίστηκε 54χρονος μοτοσικλετιστής, το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στο 79,5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας, εξετράπη της πορείας της και αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ