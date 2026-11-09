Δύο λογιστές και ένας δικηγόρος ήταν αυτοί που κινούσαν τα νήματα πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της νυχτερινής ζωής και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και «ενορχήστρωναν» το κύκλωμα που ζημίωσε Δημόσιο και ΕΦΚΑ με το ιλιγγιώδες ποσό των 206,2 εκατ. ευρώ, κατόπιν εντολών επιχειρηματιών.

Συνολίκα για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 άτομα και πρόκειται για «αχυρανθρώπους», «βιτρίνες» και λογιστές. Οι κατηγορούμενοι για την απίστευτη αυτή υπόθεση απάτης είναι 1.283 , οι ελεγχόμενες εταιρείες (νόμιμες και «μαϊμού») 917, εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη. Προς το παρόν δεν έχουν συλληφθεί και αναζητούνται όλα τα μεγάλα ονόματα των επιχειρηματιών που κινούσαν τα νήματα στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης και έδιναν εντολές στον δικηγόρο, τον λογιστή και την λογιστρία.

Σημειώνεται ότι το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ένα email, που στάλθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και εξηγούσε τον τρόπο με τον οποίο «άνοιγαν» και «έκλειναν» επιχειρήσεις, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εστίασης, beach bar στη Χαλκιδική και άλλα.

«Ο αρχιτέκτονας»

Ο «αρχιτέκτονας του δικτύου», όπως αναγράφεται στην δικογραφία ήταν ο λογιστής με τα αρχικά Π.Κ. που λειτουργούσε ως ο κεντρικός επιχειρησιακός βραχίονας και «στρατολόγος» του λογιστικού μηχανισμού.

Η δράση του:

Σύσταση και μεταβίβαση εταιρειών : Είναι το πρόσωπο που «έστηνε» και διαχειριζόταν αρχικά τις εταιρείες. Την Άνοιξη του 2025 τις μεταβίβαζε μαζικά στην λογίστρια με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, η οποία έχει τα αρχικά Μ.Τ. (11 εταιρείες παραδόθηκαν επίσημα με κωδικούς στις 12/9/2025).

: Είναι το πρόσωπο που «έστηνε» και διαχειριζόταν αρχικά τις εταιρείες. Την Άνοιξη του 2025 τις μεταβίβαζε μαζικά στην λογίστρια με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, η οποία έχει τα αρχικά Μ.Τ. (11 εταιρείες παραδόθηκαν επίσημα με κωδικούς στις 12/9/2025). Διαχειριστής ψηφιακών ταυτοτήτων : Κατείχε, ήλεγχε και διένεμε τους κωδικούς TAXIS, ΓΕΜΗ, MyDATA και IKA τόσο των εταιρειών όσο και των «αχυρανθρώπων» (π.χ. αποστολή κωδικών αχυρανθρώπων για καταστήματα).

: Κατείχε, ήλεγχε και διένεμε τους κωδικούς TAXIS, ΓΕΜΗ, MyDATA και IKA τόσο των εταιρειών όσο και των «αχυρανθρώπων» (π.χ. αποστολή κωδικών αχυρανθρώπων για καταστήματα). Εκτελεστικό όργανο τροποποιήσεων: Άλλαξε κωδικούς ΓΕΜΗ για να υποβάλει εικονικές τροποποιήσεις καταστατικών και μεταβολές στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Άλλαξε κωδικούς ΓΕΜΗ για να υποβάλει εικονικές τροποποιήσεις καταστατικών και μεταβολές στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Συντονιστής μισθοδοσίας: Διατηρούσε τον έλεγχο της μισθοδοσίας σε εταιρείες, ελέγχοντας τους κωδικούς των εικονικών νόμιμων εκπροσώπων.

«Ο εγκέφαλος της συγκάλυψης»

Ο δικηγόρος με τα αρχικά Ι.Κ. ήταν ο «νομικός καθοδηγητής» ή αλλιώς «εγκέφαλος της συγκάλυψης» του κυκλώματος φοροδιαφυγής και σύμφωνα με την δικογραφία αποτελούσε τον ενορχηστρωτή των εταιρικών μετασχηματισμών «ομίλου» επιχειρηματία. Το εν λόγω συμπέρασμα ενισχύεται και μετά τον επιτόπιο έλεγχο στο γραφείο του δικηγόρου στις 6 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και από τις γενόμενες κατασχέσεις σε έγγραφα και φακέλους του.

Η δράση του δικηγόρου:

Στρατηγική μεταβολών & εικονικών μελών : Ήταν υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή σε καταστατικά, εισχωρήσεις νέων μελών ή αλλαγές εικονικών διαχειριστών. Κατεύθυνε τη λογίστρια Μ.Τ. για το ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν.

: Ήταν υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή σε καταστατικά, εισχωρήσεις νέων μελών ή αλλαγές εικονικών διαχειριστών. Κατεύθυνε τη λογίστρια Μ.Τ. για το ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν. Διάσωση περιουσιακών στοιχείων : Σχεδίαζε τη μεταφορά δραστηριοτήτων από «καμένες» εταιρείες σε νέες.

: Σχεδίαζε τη μεταφορά δραστηριοτήτων από «καμένες» εταιρείες σε νέες. Περιχαράκωση κυκλώματος από τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς : Λειτουργούσε ως το σύστημα «έγκαιρης προειδοποίησης» του κυκλώματος. Μόλις είχε την πληροφορία για έλεγχο που έγινε στις Σέρρες έδωσε εντολή στην λογίστρια να διαγράψει πλήρως όλη την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, εξαφανίζοντας τα ίχνη των εντολών του.

: Λειτουργούσε ως το σύστημα «έγκαιρης προειδοποίησης» του κυκλώματος. Μόλις είχε την πληροφορία για έλεγχο που έγινε στις Σέρρες έδωσε εντολή στην λογίστρια να διαγράψει πλήρως όλη την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, εξαφανίζοντας τα ίχνη των εντολών του. Συμμόρφωση σε εντολές καταστροφής στοιχείων: Υπάκουσε άμεσα στις οδηγίες του δικηγόρου και διέγραψε τα μηνύματά τους πριν την άφιξη του κλιμακίου ελέγχου, αποδεικνύοντας δόλο και προσπάθεια συγκάλυψης.

Η «βιτρίνα»

Στην δικογραφία ως «Εκτελεστής των Φορολογικών Τεχνασμάτων» ή αλλιώς «βιτρίνα» χαρακτηρίζεται το τρίτο ηγετικό μέλος του κυκλώματος που κινούσε τα νήματα από κοινού με τον δικηγόρο και τον λογιστή.

Πρόκειται για λογίστρια με τα αρχικά Μ.Τ., η οποία λειτουργούσε ως απαραίτητο «εργαλείο» νομιμοποίησης του συγκεκριμένου κυκλώματος, παρέχοντας την επαγγελματική της κάλυψη:

Τήρηση βιβλίων & υποβολή δηλώσεων: Αναλάμβανε το «ξεσκαρτάρισμα» και την υποβολή ΦΠΑ, τελών παρεπιδημούντων και δηλώσεων εισοδήματος για 14 εταιρείες «ομίλου» επιχειρηματία.

Αναλάμβανε το «ξεσκαρτάρισμα» και την υποβολή ΦΠΑ, τελών παρεπιδημούντων και δηλώσεων εισοδήματος για 14 εταιρείες «ομίλου» επιχειρηματία. Πλήρης γνώση και συνένοχη (κατάρρευση άλλοθι): Αν και στην Υπεύθυνη Δήλωση ισχυρίστηκε άγνοια για τους διαχειριστές, τα emails αποδεικνύουν ότι γνώριζε άριστα πως πρόκειται για «αχυρανθρώπους». Η ίδια ζήτησε γραπτώς (24/2/2026) τους κωδικούς μιας γυναίκας εκ των «αχυρανθρώπων» επειδή μια άλλη είχε «μπλοκάρει» και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη δήλωση διακοπής σε εταιρεία.

Αν και στην Υπεύθυνη Δήλωση ισχυρίστηκε άγνοια για τους διαχειριστές, τα emails αποδεικνύουν ότι γνώριζε άριστα πως πρόκειται για «αχυρανθρώπους». Η ίδια ζήτησε γραπτώς (24/2/2026) τους κωδικούς μιας γυναίκας εκ των «αχυρανθρώπων» επειδή μια άλλη είχε «μπλοκάρει» και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη δήλωση διακοπής σε εταιρεία. Διευκόλυνση εσωτερικών ροών χρήματος: Στα αρχεία της (mypos) εντοπίστηκαν οι ύποπτες πιστώσεις και μεταφορές χιλιάδων ευρώ μεταξύ των εταιρειών επιχειρηματία, τις οποίες εμφάνιζε στα βιβλία.

Συνοψίζοντας, από τα ευρήματα του ελέγχου προκύπτει ότι οι τρεις τους αποτελούσαν μια κλειστή ομάδα διοίκησης. Ο λογιστής Π.Κ. «ίδρυε και παρέδιδε» τις εταιρείες, ο δικηγόρος Ι.Κ «νομοθετούσε και προστάτευε» νομικά το κύκλωμα, και η λογίστρια Μ.Τ. «νομιμοποιούσε» τις οικονομικές δραστηριότητες μέσω του TAXIS.

Το πλήθος των μηνυμάτων που αποδεικνύουν την δράση των δύο λογιστών

Ενδεικτικός του τρόπου δράσης των δύο λογιστών είναι και τα emails του Π.Κ προς την Μ.Τ. Ο λογιστής έστειλε πλήθος emails προς τη Μ.Τ:

Στις 4/6/2025 έστειλε «Μ.Τ. μας έστειλαν αυτό» κάνοντας επαναπροώθηση το email που έστειλε η ΑΑΔΕ στην επιχείρηση…

Στις 5/6/2025 με θέμα … έστειλε το όνομα Κ.Χ και τους κωδικούς ΤΑXIS – αχυρανθρώπου.

Στις 17/9/2025 με θέμα … ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κάνοντας επαναπροώθηση email που έγραφε «Καλησπέρα σας επισυνάπτω το νέο μισθωτήριο και θα θέλαμε την ίδρυση ενός υποκαταστήματος στην εταιρία … όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλώ ενημερώστε μας. Ευχαριστούμε».

Στις 16/9/2025 με θέμα ΚΩΔΙΚΟΙ στέλνει τους Κωδικούς Taxis και νομικών εκπροσώπων.

Στις 12/9/2025 με θέμα ΚΩΔΙΚΟΙ στέλνει επισυναπτόμενα pdf «Κωδικοί επιχειρήσεων από το Taxis, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, My DATA για επιχειρήσεις». «Καλημέρα σας, Λόγω διακοπής της συνεργασίας μας με τις παρακάτω εταιρίες, σας στέλνω συνημμένα τους κωδικούς ΑΑΔΕ ώστε να αναλάβετε εσείς από εδώ και πέρα».

Στις 27/1/2026 με θέμα ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΕΜΗ … στέλνει «Μ. σε άλλαξα τους κωδικούς ΓΕΜΗ για να μπορέσω να υποβάλω την τροποποίηση . Οι νέοι κωδικοί είναι ***. Επίσης θα χρειαστώ τους κωδικούς του διαχειριστή αν τους έχεις, για να κάνω και την μεταβολή στο μητρώο της ΑΑΔΕ μετά την ανακοίνωση. ΥΓ για αυτό σε έπαιρνα στο κινητό».

Στις 24/2/2026 01:40 με θέμα ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ … στέλνει «Κ.Ν», η λογίστρια στέλνει στις 02:17 «Καλησπέρα θέλω τους κωδικούς taxis της Τ.Π (αχυρανθρώπου) . Με την … δεν μπορώ να υποβάλω».

Στις 25/6/2026 στέλνει «Καλησπέρα, ο νέος κωδικός του Σ.Μ. είναι: ***» σε απάντηση στο ερώτημα της λογίστριας «Καλησπέρα, Επειδή δουλεύεται την μισθοδοσία μήπως έχετε τους Κωδικούς TAXIS του νόμιμου εκπροσώπου».

Τα έσβησαν όλα

Σημειώνεται ότι κατά την ώρα του ελέγχου, αναζητήθηκε το email του δικηγόρου, εντοπίστηκε ως επαφή αποθηκευμένη στο λογαριασμό της λογίστριας αλλά ήταν κενός, δεν υπήρχαν μηνύματα ούτε εισερχόμενα ούτε απεσταλμένα. Πιθανολογείται σφόδρα ότι εκκαθαρίστηκε από αρχεία μετά τους προηγηθέντες ελέγχους.

Με βάση το σύνολο του αποδεικτικού υλικού (emails, ψηφιακά ευρήματα, Υπεύθυνη Δήλωση), ο ρόλος των τριών βασικών προσώπων στην εγκληματική οργάνωση του δεύτερου κυκλώματος είναι απολύτως διακριτός, οργανωμένος και καθοδηγούμενος. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για ευκαιριακή παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, αλλά για συνειδητή υποστήριξη και λειτουργία ενός δικτύου εικονικών εταιρειών (με αχυρανθρώπους) με σκοπό τη φοροδιαφυγή, τη μεταφορά χρημάτων και τη συγκάλυψη του πραγματικού ιδιοκτήτη.