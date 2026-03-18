Ένας 39χρονος συνελήφθη την Τρίτη (17/3) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, η επιχείρηση πραπό αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, και συνελήφθη ένας αλλοδαπός άνδρας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο αστυνομικός σκύλος «Vector» εντόπισε τα ναρκωτικά

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Vector», κατασχέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2 κιλά ηρωίνης, 1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης, δυο ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.