Στα χέρια πιάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 28 Ιουνίου, καταμεσής του δρόμου, δύο οδηγοί στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό με αφορμή την οδηγική τους συμπεριφορά. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν συνολικά τρία άτομα: οι οδηγοί δύο οχημάτων και ο συνεπιβάτης του ενός εξ αυτών.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα άγριας επίθεσης, δεχόμενος επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές από δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 44 ετών.

Μετά το περιστατικό, τόσο ο 40χρονος, όσο και ο 44χρονος μετέβησαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για ελαφρύτερα τραύματα.

Δύο συλλήψεις μετά από μήνυση

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν ο 59χρονος υπέβαλε επίσημη μήνυση εναντίον των δύο ανδρών. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τόσο του 40χρονου, όσο και του 44χρονου.

Αναφορικά με την ποινική τους μεταχείριση, ο 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του στο νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ ο 44χρονος οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Μέχρι στιγμής, οι δύο συλληφθέντες δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή αντίστοιχης έγκλησης (μήνυσης) σε βάρος του 59χρονου.