Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, το απόγευμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου επιτέθηκε σε ποδηλάτη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Η αφορμή για τη λεκτική αντιπαράθεση στη μέση του δρόμου φέρεται να ήταν μια διαφωνία σχετικά με τους κανόνες κίνησης και την προτεραιότητα στο οδόστρωμα.

Η επίθεση με τον λοστό

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο 65χρονος οδηγός του οχήματος ανέσυρε έναν μεταλλικό λοστό και χτύπησε τον 45χρονο ποδηλάτη στο κεφάλι. Ευτυχώς, ο ποδηλάτης φορούσε προστατευτικό κράνος, το οποίο απορρόφησε την ισχύ του χτυπήματος και απέτρεψε τον σοβαρό τραυματισμό του.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 65χρονος έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο ίδιος στο κεφάλι.

Σύλληψη και μεταφορά στο νοσοκομείο

Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου. Λόγω του τραυματισμού του από την πτώση, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

Ο 45χρονος ποδηλάτης είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.