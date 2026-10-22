Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό εναντίον ποδηλάτη, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό στη μέση του δρόμου. Το συμβάν καταγράφηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ενώ η ένταση φέρεται να προκλήθηκε με αφορμή διαφωνία τους για την κίνηση στον δρόμο.

Όπως καταγγέλθηκε, ο 65χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χτύπησε τον 45χρονο ποδηλάτη με λοστό στο κράνος που φορούσε. Στη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, ο πρώτος γλίστρησε κι έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο ποδηλάτης δεν φέρεται να υπέστη τραύματα, χάρη στο κράνος που φορούσε.