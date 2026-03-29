Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 23:00 στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή, στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Μ. Μπότσαρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν στη Λεωφόρο συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταματημένο λόγω αυξημένης κίνησης.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο ένας οδηγός της μηχανής. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Δείτε βίντεο από το σημείο: