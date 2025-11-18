Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (18/11) στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Καβάλας, στο ύψος του ΤΙΤΑΝ. Ένα ζευγάρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη νταλίκα, την ώρα που είχε βγει από το αυτοκίνητό του, στο οποίο υπήρχε μηχανική βλάβη.

Ο οδηγός της νταλίκας εγκατέλειψε το σημείο και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα με γιατρό, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή. Στο όχημα επέβαινε ακόμη ένα άτομο, το οποίο δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: thess.gr