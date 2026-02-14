Στη σύλληψη ενός 30χρονου οδηγού μοτοσικλέτας που κινούνταν με 152 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα η οδήγησή του να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην ίδια περιοχή συνελήφθη και μια 40χρονη γυναίκα από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το όχημά της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη.