Ένα απίστευτο σκηνικό βίας, μεταξύ οδηγών, διαδραματίστηκε πριν από δύο ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ της γραμμής 14 έρχεται στα χέρια με οδηγό ΙΧ με τον δεύτερο έπειτα από τη συμπλοκή να πέφτει στο οδόστρωμα.

Είχε σταθμεύσει σε λεωφορειολωρίδα

Όπως υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες στη Voria, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο του.

Ήλθαν στα χέρια

Σύμφωνα πάντα με τους αυτόπτες μάρτυρες, όχι μόνο αδιαφορούσε στις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου αλλά του ζήτησε και τον λόγο με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι και οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια. Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου που απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ, ενώ δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.

