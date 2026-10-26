Υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο το μεσημέρι της Κυριακής στην Περαία ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων και περιπολιών που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, πραγματοποιήθηκε η αυτόφωρη σύλληψή του 60χρονου άνδρα, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε επίσης ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος και η άδεια ικανότητας οδήγησής του είχαν αφαιρεθεί τον Αύγουστο του 2026 από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, επίσης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.