Το μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είχε ως τραγική συνέπεια να χάσει τη ζωή της, η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει πλέον τα ηνία της έρευνας και οι αξιωματικοί εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Έχουν συλλέξει υλικό από δεκάδες κάμερες καταστημάτων και σπιτιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι οποίες «έδειξαν» τους δράστες και εξετάζουν προσεκτικά το ποιος κρύβεται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να συμμετείχαν τρία άτομα, με τους δύο να κινούνται με μοτοσικλέτες και να τοποθετούν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις κατοικίες του Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, του Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Ο τρίτος που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές. Πάντως, δεν αποκλείεται και η συμμετοχή τέταρτου ατόμου, το οποίο ενδέχεται να κυκλοφορούσε το μοιραίο βράδυ για την υποστήριξη της ομάδας.

Το προφίλ των δραστών

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια, πίσω από την οποία κρύβεται ένας «πυρήνας» 30 αντιεξουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αντιεξουσιαστές αυτοί φέρονται τα προηγούμενα χρόνια να ανέπτυσσαν έντονη εγκληματική δράση στο κέντρο της συμπρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν ότι οι δράστες της φονικής επίθεσης συνδέονται με την κατάληψη Βιολογικού και την κατάληψη Libertatia, πριν από χρόνια.

Πρόκειται για δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αντιεξουσιαστών στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες εκκενώθηκαν διαδοχικά από την αστυνομία από το 2021 και έπειτα.

Τα ευρήματα

Στα σημεία που τοποθέτησαν οι δράστες τα γκαζάκια βρέθηκαν και μικρά πλαστικά δοχεία με εύφλεκτο υλικό, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι των εμπρηστικών επιθέσεων.

Παράλληλα, οι άνδρες της αστυνομίας λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Η πιο σφοδρή από τις τρεις επιθέσεις καταγράφηκε στις 04:35 στην οδό Χαριλάου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου από την έκρηξη πυροδοτήθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα όχημα άνηκε στην πολιτεύρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα. Από το συγκεκριμένο περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ η 70χρονη μητέρα της κα. Νέστορα διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων της.

Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση, καθώς υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα.

Ο πατέρας της κα. Νέστορα και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγο νωρίτερα, στις 04:23, οι δράστες «χτύπησαν» την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την συγκεκριμένη έκρηξη προκλήθηκαν μονάχα υλικές ζημιές.

Τέλος, η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης των διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

«Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!»

Τα συλλυπητήρια του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της για την απώλεια της μητέρας και συζύγου αντίστοιχα, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τραγική είδηση ότι η 72χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα από τον εμπρησμό στο σπίτι τους τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη: «Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα».

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.

Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας.

Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος.

Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα.

Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».