Μια σπουδαία πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς χάρισε ελπίδα και δεύτερη ευκαιρία ζωής σε βαριά πάσχοντες ασθενείς, χάρη στη γενναία απόφαση της οικογένειας ενός 28χρονου, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος, η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurotransplant.

Πού μεταφέρθηκαν τα μοσχεύματα

Όπως αναφέρει το thestival.gr, από τον 28χρονο ελήφθησαν η καρδιά, οι πνεύμονες, το ήπαρ, ένας νεφρός και οι κερατοειδείς χιτώνες, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού:

Καρδιά: Μεταφέρθηκε στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο της Ουγγαρίας.

Πνεύμονες: Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Βιέννης στην Αυστρία (General Hospital of Vienna).

Ήπαρ και νεφρός: Διεκομίσθηκαν στη Μονάδα Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Κερατοειδείς: Παρελήφθησαν από την Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Ευρεία κινητοποίηση ιατρικών ομάδων

Για να στεφθεί με επιτυχία η απαιτητική επιχείρηση, συνεργάστηκαν εξειδικευμένα κλιμάκια από το ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», το ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» καθώς και μεταμοσχευτικές ομάδες από την Αυστρία και την Ουγγαρία.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του προσωπικού της Α΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, των εργαστηρίων, Ακτινολογικό, Παθολογοανατομικό, Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, καθώς και Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, του «Γ. Παπανικολάου», αλλά και των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Το ευχαριστήριο μήνυμα της διοίκησης του νοσοκομείου

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη στους οικείους του εκλιπόντος για την ανιδιοτελή τους στάση, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν:

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο».