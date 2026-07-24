Στη σύλληψη οκτώ ατόμων στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, οδήγησε η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

Οι αρχές αποκάλυψαν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και MDMA, ενώ αποκαλύφθηκε πως οι δράστες είχαν εγκαταστήσει παράνομο σύστημα καμερών παρακολούθησης που «έβλεπε» τους γύρω δρόμους για να εντοπίζουν έγκαιρα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομική έφοδος

Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/07).

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, έχοντας τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και αστυνομικού σκύλου, έστησαν μπλόκο στην περιοχή, εντοπίζοντας αρχικά πέντε άτομα που μόλις είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών βγαίνοντας από τρεις διαφορετικές οικίες.

Αμέσως μετά την ακινητοποίησή τους, οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν ταυτόχρονα στα τρία σπίτια, όπου συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως οι βασικοί προμηθευτές των ουσιών.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 54χρονη, η οποία αναζητείται.

Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα (ηλικίας 24 έως 54 ετών).

Το παράνομο κύκλωμα καμερών και τα ευρήματα

Κατά τις σωματικές έρευνες αλλά και τις εφόδους στις κατοικίες, οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι, σε μία από τις οικίες είχε εγκατασταθεί παράνομο σύστημα παρακολούθησης με 5 κάμερες, καταγραφικό και σκληρό δίσκο, το οποίο κατέγραφε συνεχώς την κίνηση στους γύρω δρόμους ώστε οι διακινητές να αποφεύγουν τους αστυνομικούς ελέγχους.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.570,43 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

9,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

(«σοκολάτα») 20,65 γραμμάρια κοκαΐνης

3,6 γραμμάρια MDMA

2 σύριγγες πλήρεις με υγρή άγνωστη ναρκωτική ουσία

πλήρεις με υγρή άγνωστη ναρκωτική ουσία 1.905 ευρώ σε μετρητά

7 συσκευές κινητών τηλεφώνων

2 ζυγαριές ακριβείας

5 κάμερες με καταγραφικό και σκληρό δίσκο (οι οποίες κατέγραφαν παράνομα τους γύρω δρόμους περιμετρικά από τη μία οικία)

Εκκρεμούσε καταδίκη για διακίνηση ναρκωτικών

Από τη διασταύρωση των στοιχείων των συλληφθέντων προέκυψε ότι σε βάρος ενός 34χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο 34χρονος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών, 2 μηνών και 17 ημερών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.