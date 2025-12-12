Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η τελική φάση της άσκησης του Στρατηγείου NATO Rapid Deployable Corps – Greece (NRDC-GR) σε ρόλο Σώματος Στρατού (War Fighting Corps – WFC), με την επωνυμία «LOYAL DOLOS 25».

Σκοπός της άσκησης, στην οποία συμμετείχε προσωπικό του NRDC-GR και ετέρων συμμαχικών δομών και χωρών του ΝΑΤΟ, ήταν να εκπαιδευτεί το Στρατηγείο NRDC-GR σε πολυπεδιακό περιβάλλον (Multidomain Environment) στη σχεδίαση υψηλής έντασης χερσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί το Στρατηγείο στο πλαίσιο του ρόλου του εντός της Συμμαχίας.

Κατά την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών στο Στρατόπεδο «ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» στην Άσσηρο, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία και την αποστολή του Στρατηγείου.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΕΘΑ παρέστησαν:

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – ΟHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ)/NRDC-GR Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (AΣΔΙΘ) Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Επίσης παρέστη και ο υποδιοικητής της LANDCOM Lieutenant General Jez Bennett CBE.