Mε τη φράση «No pride in war», δηλαδή δεν υπάρχει καμία περηφάνεια στον πόλεμο, να δεσπόζει στο κεντρικό πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα μεταξύ άλλων υπέρ της διαφορετικότητας και κατά της ομοφοβίας, της έμφυλης βίας και των πολέμων, άνθρωποι που κρατούσαν πολύχρωμες σημαίες, αλλά και σημαίες της Παλαιστίνης, πραγματοποίησαν το απόγευμα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 10ου αυτοοργανωμένου Pride, παρά τον βροχερό καιρό. H πορεία άρχισε περίπου στις 19:00, ενώ προηγήθηκε προσυγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, φεστιβάλ όπως το Αυτοοργανωμένο Pride μπορούν να ενισχύσουν τις αντιπολεμικές και αντιφασιστικές αντιστάσεις της κοινωνίας, καθώς ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό, οι συγκεντρωμένοι αντιτάσσουν τη ζωή, τον έρωτα και την υπερηφάνεια τους.