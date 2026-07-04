Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του Διεθνούς Σχολείου Τακτικής Σχεδίασης, ενός θεσμού που ενισχύει σταθερά τους στρατιωτικούς δεσμούς και τη συνεργασία ανάμεσα σε δεκάδες κράτη.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία έφερε τον τίτλο Land Tactical Planning Course, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολέμου του Στρατού Ξηράς και προσέλκυσε το ενδιαφέρον 27 στελεχών που ταξίδεψαν στην Ελλάδα από 15 διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.

Σκοπός του σχολείου ήταν η εκπαίδευση στη στρατιωτική διαδικασία λήψης απόφασης κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία σε πολυεθνές περιβάλλον.

Το κλείσιμο της απαιτητικής αυτής περιόδου σηματοδοτήθηκε από την επίσημη τελετή αποφοίτησης, η οποία έλαβε χώρα με κάθε επισημότητα.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και Διοικητής του EU–OHQ, Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, καθώς και οι Γενικοί Πρόξενοι της Αρμενίας και της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Άκης Νταγκαζιάν και Μαρκ Στρόμενγκερ, οι οποίοι τίμησαν τους νέους απόφοιτους για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.