Ένα περιστατικό βίας και ληστείας σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος μαζί με άλλα άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, προσέγγισαν συνομήλική του και έναν 21χρονο Πακιστανό στο κέντρο της πόλης.

Ξεκίνησαν να ξυλοκοπούν τον νεαρό, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα έκλεψαν την τσάντα της κοπέλας, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο. Τα κλοπιμαία ανακτήθηκαν από την παθούσα επί τόπου.

Ο ανήλικος συνελήφθη, καθώς ακόμη προέκυψε ότι στερείται εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Πηγή: Thestival