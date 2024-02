Όπλο φέρεται να έπεσε από αστυνομικό κατά την διάρκεια των επεισοδίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος της πορείας για την συμπλήρωση ενός έτους από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Το όπλο εντόπισαν στην συνέχεια πολίτες, πιθανόν διαδηλωτές, που βρίσκονταν στο σημείο.

Greek riot cop dropped his device pistol during clashes in city of Thessaloniki today.#τεμπη pic.twitter.com/UG41ayXnMZ

— Teacher Dude (@teacherdude) February 28, 2024