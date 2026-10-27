Πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη, η τελετή ορκωμοσίας των νέων Αξιωματικών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος και επέδωσε τα ξίφη στους ορκισθέντες.

Στη τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, μέλη της Κυβέρνησης και εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αβραμίδης ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ακαδημαϊκών και θρησκευτικών αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, καθώς και οι οικείοι των ορκισθέντων.

Αποφοίτησαν συνολικά 84 νέοι Αξιωματικοί Ιατρικού, Ψυχολογικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Κοινού Νομικού Σώματος, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

-37 στον Στρατό Ξηράς.

-16 στο Πολεμικό Ναυτικό.

-11 στην Πολεμική Αεροπορία.

-20 στο Κοινό Νομικό Σώμα.