Εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη (23/12) στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, ανάμεσα στα οποία οι 2 είναι εργαζόμενοι [προσωρινά υπεύθυνη και υπάλληλος] και οι 2 πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω υπολογιστή – server που χειριζόταν η ίδια, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και

το χρηματικό ποσό των -555- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.