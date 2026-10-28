Τα αποκαλυπτήρια του τεχνολογικού μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων σηματοδοτεί η φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» να ανοίγει για πρώτη φορά τη μεγαλειώδη πομπή στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η παρέλαση διεξάγεται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ένα έντονα συμβολικό σκηνικό, καθώς σε απόσταση λίγων μέτρων από τον χώρο διεξαγωγής ναυλοχεί η νέα φρεγάτα FDI «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών.

Ο νέος αντιαεροπορικός και αντι-drone θόλος

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρωτόκολλο, η σημερινή παρέλαση ξεκινά απευθείας με συστήματα που συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα» — τον νέο πολυεπίπεδο θόλο προστασίας της χώρας και περιλαμβάνουν:

Αντι-drone προστασία: Παρουσίαση του ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Drone Dome.

Αντιαεροπορική άμυνα: Διέλευση μονάδας εκτόξευσης του συστήματος SPYDER μαζί με όχημα αναχορηγίας πυραύλων.

Τεθωρακισμένα νέας γενιάς: Εμφάνιση του οχήματος STRYKER M1126, το οποίο παραχωρείται από τις ΗΠΑ κατόπιν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Κυριαρχία αυτόνομων συστημάτων και drones

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον υβριδικό και δικτυοκεντρικό πόλεμο, με εκτεταμένη παρουσία μη επανδρωμένων και αυτόνομων μέσων, όπως:

Αυτόνομα θαλάσσια μέσα: Συστήματα όπως τα «PLUTINO», «PLUTO GIGAS», «CORSAIR», καθώς και το εγχώριας ανάπτυξης αυτόνομο σκάφος «Πυρπολητής».

Καινοτόμα συστήματα & UAVs: Τα συστήματα «Αρχύτας», «Κένταυρος», «Υπερίων», καθώς και τα αναγνωριστικά drones Patroller και V-BAT.

Επιχειρησιακή καινοτομία: Παρουσίαση της κινητής μονάδας παραγωγής drones του Στρατού Ξηράς.

Η βαριά ισχύς πυρός και οι διελεύσεις από αέρος

Παράλληλα με τα τεχνολογικά συστήματα αιχμής, το μηχανοκίνητο τμήμα περιλαμβάνει τον κορμό της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων: άρματα μάχης Leopard, αυτοκινούμενα πυροβόλα M109, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder, τροχοφόρα M1117 Guardian, συστήματα κατευθυνόμενων πυραύλων Spike NLOS, καθώς και σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Την ίδια ώρα, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού θα πλαισιώνουν την τελετή, επισφραγίζοντας την εικόνα ενός πλήρως αναβαθμισμένου αμυντικού δόγματος.