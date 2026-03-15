Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο φίλος του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στη φονική επίθεση στην Καλαμαριά.

Ο νεαρός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως άτομο που βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού και αναζητούνταν, παρουσιάστηκε τελικά αυτοβούλως στο Τμήμα.

Μέσω του δικηγόρου του είχε ήδη διαμηνύσει ότι προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ο ίδιος προσήλθε στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, αλλά και για κλοπή.

Ο 19χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και, όπως φέρεται να υποστήριξε, πληροφορήθηκε μόλις χθες ότι η Αστυνομία τον αναζητά στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να ήταν παρών στο επεισόδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή του.

Την Τρίτη η απολογία του 23χρονου

Παράλληλα, την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο νεαρός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι κρατούσε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας. Παράλληλα, επιμένει στον ισχυρισμό πως τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό του είχαν στήσει ενέδρα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, πέρα από τις δύο μαχαιριές που δέχθηκε το θύμα, κατέγραψαν και κακώσεις στο πρόσωπό του, στοιχείο που υποδηλώνει ότι προηγήθηκε συμπλοκή.

Ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι, εκ των οποίων το ένα στην περιοχή της καρδιάς. Το τραύμα προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να χάσει τη ζωή του.