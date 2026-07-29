Ένα χρόνο μετά τη δραματική διάσωση ενός 28χρονου στη θαλάσσια περιοχή της Ασπροβάλτας στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς του προχώρησαν σε μια βαθιά συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης.

Ο νεαρός άνδρας είχε βουτήξει στα κύματα χωρίς δεύτερη σκέψη, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, για να σώσει έναν τουρίστα που βρισκόταν σε κίνδυνο. Παλεύοντας με τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ο τουρίστας δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ενώ ο 28χρονος βρέθηκε και ο ίδιος σε άμεσο κίνδυνο, υποφέροντας από οξύ πνευμονικό οίδημα.

Η άμεση επέμβαση των Εθελοντών Διασωστών Βόλβης υπήρξε καταλυτική. Ο Χρήστος Τιαλιάκας, ο οποίος υποστηρίζει ότι τέτοια περιστατικά ήταν που τον ώθησαν να γίνει εθελοντής, μαζί με τη Στέλλα Σαλέπη και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ακολούθησε μια σκληρή μάχη 48 ωρών στη ΜΕΘ, όπου ο νεαρός νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος, βγαίνοντας τελικά νικητής.

Ως αναγνώριση αυτής της ανιδιοτελούς προσφοράς των διασωστών—οι οποίοι αφήνουν πίσω οικογένειες και υποχρεώσεις κάθε φορά που κάθε δευτερόλεπτο μετράει—οι γονείς του 28χρονου δώρισαν στην ομάδα έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή.

Η προσφορά αυτή ενισχύει το ήδη πλούσιο έργο των Εθελοντών Διασωστών Βόλβης, οι οποίοι πέρα από τις επιχειρήσεις διάσωσης, πραγματοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία, αλλά και εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών σε μοναχούς στο Άγιον Όρος.

Πηγή: thestival